Condamné pour conduite en état d’ébriété, le policier fera appel

Ce policier a à son actif cinq retraits de permis en quinze ans pour des excès de vitesse, une conduite en état d’ébriété et un accident pour inattention. Jugé jeudi au Tribunal de Nyon (VD), ce trentenaire, qui officie au sein d’une police municipale, a été reconnu coupable lundi de conduite en état d’ébriété pour des faits survenus un dimanche d’août dernier, alors qu’il se rendait au travail, en retard pour prendre son service.

L’accusé a écopé de 900 francs d’amende et devra s’acquitter de 1600 francs de frais de procédure. L’homme a fait savoir, par le biais de son avocat, qu’il ferait appel de la décision. «Mon client se bat pour le droit et le respect des bases légales», a ajouté Me Graf.