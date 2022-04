Fribourg : Condamné pour des agressions et des alertes à la bombe

Un trentenaire bipolaire a donné du fil à retordre aux autorités à cause de ses messages alarmants et de son agressivité. Il devra se faire soigner.

De fausses alertes à la bombe auprès d’une dizaine d’institutions fribourgeoises ont provoqué l’affolement et la terreur des collaborateurs, dont certains ont dû bénéficier d’un suivi psy. Leur auteur est un trentenaire fribourgeois atteint dans sa santé mentale. Cet homme souffrant de troubles bipolaires s’est également signalé par un comportement agressif envers deux banques, l’ORP de la Glâne, des établissements commerciaux ainsi que son ancien employeur. Même la secrétaire et l’avocat du prévenu n’ont pas été épargnés par les agissements du trentenaire. La première a été insultée et menacée et le second inscrit à son insu sur une dizaine de sites… coquins.