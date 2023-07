Justice: Condamné pour des cyberattaques contre Ubisoft

Un joueur français a été condamné lundi par le tribunal judiciaire de Paris à trois ans de prison assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir lancé plusieurs attaques, notamment contre le géant français des jeux vidéo Ubisoft , a indiqué son avocat à l’AFP. Yanni O., un jeune homme de 22 ans dont le pseudonyme de joueur est Y4nn0XX, était jugé pour trois affaires distinctes survenues entre 2020 et l’été 2022 en France et au Canada.

Les peines dans ces trois affaires ont été regroupées eu une seule, qui correspond aux réquisitions du procureur de la République. Son avocat, Me Armando Frignati, a salué auprès de l’AFP «une peine intelligente», et le fait que le tribunal ait pris en compte «l’altération franche du discernement» de son client, mise en évidence par les rapports de psychiatres. Pendant son sursis, Yanni O. «aura obligation d’indemniser les victimes, de se soigner et de travailler ou suivre une formation», a-t-il ajouté.