A Plainpalais, M. et deux complices ont abusé d’une jeune femme sous l’emprise de l’alcool, qui venait de subir un jet de spray au poivre. La victime s’est débattue et a crié. Les agresseurs l’ont frappée, étranglée et menacée avec un couteau. Quant à la deuxième plaignante, elle a été abordée au Pâquis par le seul M., puis également menacée et agressée dans sa chambre. Outre sa condamnation, M. devra verser 75’000 francs aux deux femmes.