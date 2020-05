Justice vaudoise

Condamné pour homicide par négligence après un incendie mortel

Le Tribunal de police d’Yverdon-les-Bains a reconnu coupable un homme qui n’avait pas enclenché le système de sécurité de sa cuisinière sur laquelle il déposait des objets inflammables. Son avocat prévoit de faire appel.

La mère de la victime avait porté plainte notamment contre cet individu. Dans ses auditions durant l’enquête, il avait reconnu avoir déjà vu par le passé son chat monter sur la plaque vitrocéramique et enclencher la cuisinière avec ses pattes. Il avait aussi concédé avoir l’habitude de laisser y traîner des machines à café en plastique. Le ministère public lui reprochait notamment de n’avoir jamais pris le soin, malgré ce contexte, d’enclencher le système de sécurité de sa cuisinière, qui empêche l’allumage des plaques trop facilement. Avocat de la défense, Me Albert Habib, relevait que les experts n’avaient pas écarté totalement d’autres hypothèses pour expliquer le départ du feu dans l’appartement de son client et rappelait que le doute doit profiter à l’accusé.

Une peine avec du sursis, mais 40’000 fr à payer pour tort moral

Le président du Tribunal de police a cependant reconnu le prévenu coupable d’incendie par négligence et d’homicide par négligence. La peine prononcée est de 100 jours-amende, à 30 fr. par jour, et avec sursis. Les frais de l’enterrement de la victime ainsi que la pierre tombale sont à sa charge, et la Cour a accepté le montant de 40’000 fr pour tort moral à la maman de la fille décédée. «Malgré son immense chagrin, ma cliente est soulagée que la justice ait reconnu la responsabilité coupable de cet homme qui ne semblait pas en avoir pris conscience», a déclaré vendredi Me Liza Sant’ana Lima à «20 minutes». Elle a cependant dû expliquer à la mère que cette décision de justice n’était pas définitive puisque l’avocat de la défense prévoit de faire appel.