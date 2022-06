Vaud : Condamné pour injure, il persiste et insulte les juges

Dans l’appel formulé contre le jugement le visant, l’homme a traité plusieurs magistrats de «corrompus» aux «méthodes de voyou». Ne voyant pas où était l’inconvenance de ses propos, il a saisi le Tribunal fédéral, qui l’a débouté.

Être condamné pour injure et calomnie ne lui a visiblement pas servi de leçon. Contestant le jugement rendu par défaut en juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (VD), un homme a truffé son recours de «propos inconvenants». La présidente de la Cour d’appel pénale vaudoise lui a alors demandé d’écrire un nouveau courrier sans ces termes, sans quoi son appel serait irrecevable. Plusieurs juges y étaient traités de «corrompus», «faussaires» et «parjures», utilisant des «méthodes de voyou» ou «d’organisation criminelle». Quant au jugement qu’il contestait, il estimait qu’il s’agissait d’un «faux en écriture publique».

Pour toute réponse, l’homme a demandé qu’on lui liste les propos en cause et a réclamé au passage la récusation de trois juges. Or, le Code de procédure pénale précise qu’un acte «illisible, incompréhensible, inconvenant ou prolixe» ne peut pas être pris en considération. Débouté par l’instance vaudoise, l’homme a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (TF).