Fribourg – Condamné pour l’enlèvement et la séquestration de sa belle-famille

En montant dans l’avion, la femme et les filles pensaient simplement partir en vacances (photo prétexte).

L’affaire était tout sauf banale. En 2019, deux frères ont imaginé et mis en œuvre un plan pour séquestrer la femme et les trois filles de l’un d’eux au Soudan, leur pays d’origine. Ils leur ont fait croire qu’elles partaient pour de simples vacances. Arrivé sur place, le père a ramassé les passeports de tout le monde. Alors que la femme et les filles se trouvaient entre les mains de la famille des deux frères, ils se sont évertués à faire croire aux autorités suisses qu’il s’agissait d’un simple retour au pays. La femme a néanmoins réussi à revenir en Suisse par ses propres moyens, pour ensuite récupérer ses filles.