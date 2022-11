Afrique du Sud : Condamné pour plus de 90 viols, commis notamment sur des enfants

Un tribunal sud-africain a condamné, mardi, un homme âgé de 38 ans pour plus de 90 viols, dont certains concernaient des enfants, dans une affaire qui a choqué le pays. La Cour de Palm Ridge, près de Johannesburg, a précisé que l’accusé avait ciblé des écolières et forcé aussi des enfants à le regarder commettre des viols pendant neuf ans, entre 2012 et 2021.

La majorité de ses victimes étaient des enfants scolarisés, la plus jeune avait 9 ans et la plus âgée 44 ans, selon le Parquet. Le prévenu a commis ses crimes dans ou autour d’Ekurhuleni, à l’est de Johannesburg, entre 2012 et 2021.