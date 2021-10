Dressage : Condamné pour ses méthodes d’éducation discutables

Un «ami des animaux» a montré à un enfant une méthode grâce à laquelle un toutou apprend à ne pas s’enfuir. Le chien a été blessé.

Le prévenu est arrivé sûr de lui devant la Haute Cour de Zurich. Il connaît une méthode grâce à laquelle un chien «apprend à ne pas s’enfuir.» Et son truc fonctionne de manière spectaculaire. Or, cet homme de 61 ans a créé un problème pour lui-même (il s’est retrouvé devant le juge) et pour un chien (qui a été blessé). Un après-midi, le sexagénaire a observé une fillette de dix ans qui promenait le toutou de sa grand-mère à Volketswil (ZH). Comme il avait l’impression que le chien n’obéissait pas assez à l’enfant, ce qui se manifestait par la fuite de l’animal, il a voulu «l’aider en lui donnant un truc.» En lançant un trousseau de clé, accroché à une ficelle, derrière l’animal, il avait, selon son avocat, «voulu transmettre son expérience de dressage de chien» rapporte le «Tages-Anzeiger.» Mais la manœuvre s’est mal passée et l’animal a été blessé. Pour le procureur, cette intervention, non sollicitée a été imprudente et brutale.