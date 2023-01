Bâle-Campagne : Condamné pour s’être montré agressif lors d’un contrôle canin

Le ministère public de Bâle-Campagne a récemment condamné un homme de 44 ans à une amende de 5400 francs avec sursis et à une amende ferme de 1000 francs. S’ajoutent encore des frais à hauteur de 1750 francs. En juin 2022, ce propriétaire de quatre chiens avait menacé deux collaboratrices du service vétérinaire de Bâle-Campagne venues effectuer un contrôle sur ses animaux.

Le matin du 18 juin, les deux collaboratrices se sont rendues au domicile de l’accusé à Muttenz (BL) pour contrôler la puce d’un des chiens. Le proprio les a reçues en slip. De mauvaise humeur, il s’est montré de plus en plus agressif envers les deux femmes. Lorsqu’elles lui ont demandé la carte d’identité d’un des chiens et ont voulu lire les puces, l’ambiance a dégénéré: en gesticulant agressivement, l’homme de 44 ans leur a ordonné de quitter la propriété.