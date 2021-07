Lausanne - Condamné pour un coup de tesson fatal, il sera expulsé

Un Somalien de 42 ans a été condamné vendredi matin à 12 ans de prison pour meurtre . Ce jugement fait suite à une bagarre qui s’était tenue en 2017 dans le passage des Galeries Saint-François, à Lausanne devant la boîte de nuit «Le Darling» . Le prévenu était ivre et s’était battu avec un Nigérian de 37 ans, également alcoolisé. L’altercation s’était terminée par la mort de ce dernier, d’un coup de tesson de bouteille porté à sa gorge. Les faits avaient été captés par des caméras de surveillance ainsi que par les videurs de la boîte.

A-t-il vraiment voulu tuer ?

La question centrale dans le procès de l’agresseur a été celle de l’intentionnalité, rapportait « 24 heures » la semaine dernière. Pour le Ministère public, pas de doute, la frappe mortelle a été vive et sans hésitation, le signe de quelqu’un qui frappait pour tuer. Le procureur a également relevé que le prévenu avait des antécédents violents à son actif, et retient d’autres affaires, notamment des infractions à la loi sur les stupéfiants.

L’avocate de la défense Me Tiphaine Chappuis, en revanche, a demandé que son client soit condamné pour hom i cide, et non pour meurtre. Un videur de la boîte voisine, témoin de la scène, a en effet évoqué un «misérable accident» lors d’une bagarre alcoolisée . L’homme a déjà passé 4 ans derrière les barreaux.