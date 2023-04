Condamné pour une fronde illégale commandée sur Wish

Ce type de fronde est illégal en Suisse. Wish/Capture d’écran

Le Ministère public du canton de Lucerne a récemment condamné un homme pour infraction intentionnelle à la loi sur les armes et possession d’amphétamines. Il a reçu une amende de 15 jours-amende à 150 francs (soit 2250 francs au total) assortie d’un sursis et d’une période probatoire de trois ans. L’individu devra payer 1250 francs (soit 600 fr. d’amende et 650 fr. de frais de procédure).

Les faits remontent à une perquisition dans un appartement de Lucerne le 14 octobre dernier; la police avait alors trouvé tout un arsenal d’armes et d’objets dangereux: fusil à air comprimé, arbalète, hache, pioche, épée, carquois avec différentes flèches et une fronde de haute performance avec un repose-bras. Il y avait aussi près de 3 grammes d’amphétamine et de méthamphétamine.

C’est la fronde haute performance qui lui a été «fatale». Dans l’ordonnance pénale du Ministère public, on apprend que l’homme l’avait commandée sur Wish pour 48 francs et l’avait fait livrer depuis l’étranger jusque chez lui. Problème: une telle arme est illégale en Suisse et l’homme ne disposait pas d’autorisation exceptionnelle. Pour le Ministère public, c’est une erreur que le condamné aurait pu éviter simplement en se renseignant sur la situation juridique en vigueur. Si la fronde sera détruite par la police lucernoise, il n’y a pas d’autres informations sur ce que vont devenir les autres armes confisquées.