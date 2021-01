Haute-Savoie (F) : Condamné pour une injure raciste

Un homme avait traité un livreur et un employé de La Poste de «sales nègres» lors d’une altercation. L’un d’eux a décidé de ne pas laisser passer la chose et a déposé plainte. Le tribunal de Bonneville vient de rendre son verdict.

L’homme en colère a continué son manège, proférant des menaces et refermant la porte du camion sur le livreur, avant de s’éloigner en lâchant un brutal: «Bande de sales nègres», visant le livreur et un jeune stagiaire de La Poste, d’origine mauricienne. Ce dernier a déposé plainte et le tribunal de Bonneville (F) vient de rendre son verdict: l’auteur de l’injure raciste a écopé de 500 euros d’amende, dont 200 avec sursis. Il devra en outre verser 500 € de dommages et intérêts à la victime.