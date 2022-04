Valais – Condamné pour une mise aux poursuites abusive

Les prix augmentent, il arrête de payer

Le différend entre le commerçant et son fournisseur est apparu assez vite après le début de leurs relations commerciales. Ayant constaté une augmentation des prix de l’ordre de 28%, le Valaisan n’a plus payé les livraisons. Six factures, pour un total de 29’894 fr. 64, sont ainsi restées en souffrance. Le fournisseur a envoyé rappels et sommation, avant de se déplacer en Valais pour réclamer son dû. À cette occasion, selon le recourant, le visiteur se serait montré injurieux. Cinq jours après, le commandement de payer litigieux était envoyé. Le TF a calculé que la surfacturation invoquée, à savoir 28% des six factures impayées, correspondait à 8’370 fr. 50. «Sous cet angle également, le montant réclamé de 50’000 francs – à savoir près de six fois plus – à titre de «dommages et intérêts» était excessif, disproportionné et sans fondement», écrit le TF. Qui souligne encore que, «comme le recourant ne s’était pas acquitté des factures litigieuses, il n’avait subi aucun dommage».