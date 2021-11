Vaud - Condamné pour une pratique sexuelle, il conteste le verdict

Du mépris sans consentement ou une simple maladresse?

À l’origine, le Ministère public avait décidé de classer l’affaire sans suite après auditions et enquête, mais la plaignante avait fait recours. Elle avait porté plainte contre son ex-compagnon près d’un an après les faits incriminés, une fois leur relation terminée. «Ce type de comportement ne doit plus être admis», avait-elle clamé à la Cour, tandis que son avocate avait pointé du doigt le «mépris» de l’accusé, sur fond de questionnement sur le consentement mutuel. La défense, qui réclamait l’acquittement, avait insisté sur un incident sans volonté de faire du mal ainsi que sur l’absence de lien de dépendance et de soumission entre les deux protagonistes.