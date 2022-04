Canton de Berne : Condamné pour une tentative de braquage avec une grenade

Le tribunal régional de Berne a condamné un homme de 32 ans à 34 mois de prison. La possession d’une grenade reste impunie.

«La loi sur le matériel de guerre traite de la fabrication et de la livraison de matériel de guerre et non de la possession par des particuliers», explique Jonas Weber, professeur de droit pénal à l’Université de Berne. Il estime que la loi sur les explosifs aurait pu entrer en vigueur dans ce cas car «la possession y est prévue comme un comportement punissable mais on peut se demander si une grenade à main peut être considérée comme un «explosif» au sens de cette loi», nuance-t-il.

La notion d’arme dans la loi sur les armes devrait être plus large et aller au-delà des armes à feu de poing

Si cette loi ne s’applique pas, «la possession d’une grenade à main serait alors non punissable», relève-t-il ensuite. Il en va de même pour toutes les armes qui ne sont pas non plus réglementées par la loi sur les armes, comme les chars et les lance-roquettes. Dans le cas présent, la menace et le vol qualifié ont constitué les infractions pénales. «Menacer avec une grenade à main de commettre un vol a fait passer la peine minimale pour vol de six mois à deux ans», explique le professeur de droit pénal.