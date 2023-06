Zurich: Condamné pour vol mais pas pour viol de prostituées

Le prévenu (à d.) et son avocat à la sortie du tribunal. 20min/Stefan Hohler

Mardi, un homme de 28 ans s’est retrouvé devant le tribunal de district de Zurich. En 2021, il a abordé trois prostituées dans un bar puis est monté en chambre avec l’une d’elles. Selon l’acte d’accusation, au début, il y a eu des rapports sexuels consentis, mais ce client est ensuite devenu violent et l’a étranglée. Il est également accusé d’avoir volé l’argent des passes. Il a été arrêté en 2022.

Parole des uns contre celle des autres

Devant la Cour, les trois avocates des prostituées ont demandé des dommages et intérêts. «Ma cliente a craint pour sa vie lorsqu’il l’a étranglée», a déclaré l'une d'elles. Une a mis en avant l’action ciblée et sournoise de l’accusé. La troisième a déclaré que sa cliente souffrait encore de l’incident et faisait des cauchemars.

À l’inverse, l’avocat de la défense a plaidé l’acquittement et une indemnité pour tort moral de 4000 francs pour les trois semaines de détention provisoire. «Les déclarations des prostituées sont contradictoires», selon lui. Comme les femmes se connaissaient, la rumeur aurait enflé entre elles. Il n’y aurait pas non plus de raison pour que son client vole l’argent gagné par les prostituées, puisqu’il a lui-même un bon salaire. Le réfugié, qui a fui son pays en 2013, a terminé en Suisse un apprentissage et est désormais employé comme logisticien.

Lourde peine requise et verdict avec sursis partiel

La procureure a, elle, requis une peine de prison ferme de sept ans pour viols multiples, contrainte sexuelle, vol et mise en danger de la vie d’autrui. «Pour les délits sexuels extrêmement violents, il doit être expulsé du pays», a-t-elle demandé. Mais le tribunal n’a pas retenu les accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il le condamne cependant pour vol, vol aggravé et voies de fait en relation avec l’étranglement à 24 mois de prison avec sursis partiel (il devra purger six mois de réclusion). Le tribunal renonce à une expulsion, car il existe un cas de rigueur pour ce réfugié qui s’il devait entrer dans son pays risquerait pour sa vie.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?