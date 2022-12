Porrentruy (JU) : Condamné sans sursis pour avoir suivi des femmes dans la rue

«C’était assez anxiogène, explique l’une d’elles. Je ne connaissais pas cet homme, il m’a surprise et prise par le bras. Ensuite, j’avais peur le soir dans la rue. Je me retournais pour voir si je n’étais pas suivie», rapporte le «Quotidien jurassien». Ce rentier AI, atteint de schizophrénie, a écopé d’une peine de 30 jours-amende et d’une amende, soit 400 fr. à payer au total, et d’un quart des frais de justice. L’homme a d’abord trouvé les témoignages exagéré, puis s’est excusé. Dorénavant, il ne pourra plus s’approcher de la plaignante, ni entrer en contact avec elle. Pour rappel, le harcèlement de rue touche des filles de plus en plus jeunes en Suisse romande.