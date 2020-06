Valais

Condamné, un prof pervers sera soigné

Une interdiction d’exercer à vie sa profession n’a pas été jugée utile, le juge relevant que l’homme n’a pas été diagnostiqué comme pédophile.

L’élève et le trentenaire se parlaient sur Snapchat et Instagram.

Le prof a encore été condamné pour tentative d’actes d’ordre sexuel et pornographie à 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à mille francs d’amende.

Placé sur une liste de cas sensibles

C'est l'écolière, choquée, qui avait mis fin aux dialogues amorcés avec cet ancien enseignant en primaire. Les discussions sur les réseaux sociaux (Snapchat et Instagram), d'abord banales, sont devenues plus crues et explicites. Le condamné a reconnu débat mars être allé trop loin et avoir honte.