Zurich : Condamnée à 14 ans de prison pour tentative de meurtre

En 2018, une Kosovare avait empoisonné son mari avant de tenter de l’étrangler. Une fois sa peine de prison faite, elle sera expulsée de Suisse pour 12 ans.

En avril 2018, elle avait tenté de tuer son mari – de cinq ans son cadet – en l’empoisonnant avec un mélange de somnifères. Son époux s’était seulement endormi profondément et était toujours en vie le lendemain matin. Elle lui avait alors enroulé autour du cou un câble d’alimentation dans le but de l’étrangler. La strangulation n’a échoué que grâce à l’intervention de deux enfants du couple.

Lundi, pendant le procès, l’avocate de la défense avait demandé l’acquittement et une réparation morale pour les quatre années déjà passées en prison. «Elle lui a administré des somnifères pour avoir la paix. Elle n’avait pas l’intention de tuer son mari», a-t-elle notamment affirmé. Un argument qui n’a pas été retenu par le tribunal. Au moment de justifier son jugement, le juge a rappelé que c’est au moment de la strangulation que l’intention de tuer a été saisie. Il a ensuite déclaré qu’il s’agissait d’un «acte perfide et insidieux motivé par la jalousie et un orgueil blessé.»