Arabie Saoudite : Condamnée à 34 ans de prison pour des posts sur Twitter

Une étudiante saoudienne a écopé d’une très lourde peine de prison pour avoir écrit sur Twitter et ainsi aider des opposants politiques qui cherchent à «troubler l’ordre public», selon la justice.

Un tribunal saoudien a condamné une étudiante à 34 ans de prison pour avoir «fourni de l’aide», via ses tweets, à des opposants politiques qui cherchent à «troubler l’ordre public», selon un document judiciaire vu par l’AFP mercredi.

L’organisation de défense des droits humains ALQST, basée à Londres, a dénoncé dans un communiqué «la plus longue peine d’emprisonnement jamais infligée par les autorités saoudiennes à un militant pacifique» dans un contexte de «répression déjà excessivement dure».

Une cour d’appel a condamné Salma al-C. à 34 ans de prison, assortie d’une interdiction de quitter son pays pour une durée similaire après sa sortie de détention, selon un jugement rendu le 9 août et dont l’AFP a pu consulter une copie mercredi.

Mère de famille et doctorante

Cette mère de deux enfants a été jugée coupable d’«avoir fourni de l’aide à ceux qui cherchent à troubler l’ordre public et à diffuser des informations fausses et malveillantes», en «écrivant et en publiant des tweets» sur son compte personnel. Doctorante en médecine dentaire à l’université de Leeds en Angleterre, Salma Al-C. avait été arrêtée en janvier 2021, alors qu’elle était en vacances en Arabie saoudite.