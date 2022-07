Valais : Condamnée à une amende salée pour un contresens mortel

En état d’ébriété et à contresens, elle a percuté de plein fouet un motard, père de deux enfants, qui a succombé à ses blessures. Entre amendes et réparations, la facture sera salée.

Près de cinq ans après avoir emprunté le viaduc de Riddes (VS) à contresens et en état d’ébriété, tuant ainsi un motard, une conductrice a été condamnée pour homicide par négligence, rapporte «Le Nouvelliste». Même si la peine pénale a été assortie du sursis, la facture est salée sur le plan civil. La condamnation pour tort moral causé à la famille du défunt devrait monter la peine de la fautive à près d’un million de francs. De plus, dès lors que la conductrice a commis une faute grave, soit une conduite en état d’ivresse, l’assurance se retournera sûrement contre elle pour réclamer une partie plus ou moins importante de cette somme.