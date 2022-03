Valais : Condamnée après la mort d’un enfant dont elle avait la garde

Il y a une année, un garçon de 9 ans trouvait la mort à ski à Saas-Fee. La personne qui le surveillait a été condamnée pour homicide par négligence.

Il faisait un temps magnifique ce 5 mars 2021. Deux femmes, une mère et sa fille, et trois enfants profitaient d’une journée de ski à Saas-Fee. En début d’après-midi, le petit groupe a quitté les pistes sécurisées au-dessus du Feegletscher. La mère et ses deux enfants connaissaient bien le coin, mais pas le troisième bambin invité pour la première fois à skier avec eux. Le but était de faire un saut sur un caillou que les deux enfants de la mère connaissaient bien et qu’ils avaient déjà utilisé comme tremplin.