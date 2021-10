Haut-Valais - Condamnée parce que ses chiens ont terrorisé tout un quartier

Les habitants du quartier Bammatta à Naters, une petite localité haut-valaisanne, peuvent à nouveau se détendre. Entre l’automne 2020 et l’hiver 2021, plusieurs personnes – des adultes et des enfants – ont été attaquées par deux chiens . Une des victimes avait porté plainte. Raison pour laquelle la détentrice des briards vient d’être condamnée, via ordonnance, pénale pour lésion corporelle simple, rapporte le «Walliser Bote».