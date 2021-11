Lausanne – Condamnée pour avoir bloqué et pollué une piste d’aéroport au nom du climat

En juillet 2020, la jeune majeure et cinq mineurs avaient pénétré par effraction sur le tarmac de l’aéroport de la Blécherette vers 7h30 du matin. Ces militants du mouvement Extinction Rebellion (XR) souhaitaient ainsi réclamer la fermeture des lieux. Après avoir verrouillé avec une chaîne et deux cadenas le portail d’accès à la piste d’atterrissage pour les véhicules de secours, ils avaient peint un logo au sol et déployé une banderole dénonçant l’aviation. Deux vols avaient dû être annulés en raison de cette action matinale et les six individus avaient été interpellés après avoir quitté les lieux.