Vaud: Condamnée pour avoir cumulé chantage et dénonciation calomnieuse

La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a ouvert une procédure contre une maman d’enfant autiste sur la base d’allégations mensongères.

Fausse alerte et vraie procédure

Mais Sabrina avait aussi des comptes à régler avec sa belle-mère, Camille*. En mars 2021, se présentant comme une éducatrice spécialisée dans le milieu du handicap, elle a alerté la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, ex-SPJ) sur de prétendues maltraitances de Camille sur son propre enfant autiste. La machine administrative a dès lors pointé ses radars sur la prétendue violence de Camille, qui s’occupait convenablement de son fils.

Volonté inébranlable de salir

Entendue par la procureure, Sabrina n’a pas su faire amende honorable et n’a pas démordu de sa volonté de salir sa belle-mère, qu’elle décrit comme «une manipulatrice et une sociopathe». La femme haineuse a été reconnue coupable de calomnie, tentative d’escroquerie, extorsion et chantage. Elle a été condamnée à 120 jours-amende à 30 francs. Les 2600 francs d’indemnités de l’avocate de Camille ont été mis à sa charge ainsi que les frais de procédure fixés à 1725 francs.