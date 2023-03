Vaud: Condamnée pour avoir laissé son chat mourir malgré son peu d’argent

Un chat amorphe, amaigri, couché dans une litière remplie d’excréments: c’est le triste spectacle auquel une Vaudoise a dû faire face en 2020 alors qu’elle allait, accompagnée par la police, récupérer des affaires chez son ex-compagnon. La femme avait quitté le domicile quelques semaines plus tôt, laissant derrière elle un animal déjà malade, car elle n’avait pas les moyens de s’en occuper. Et elle n’avait même pas pris la peine d’en avertir son ex. Pourtant, tout comme elle, ce dernier était dans une situation financière fragile. Confié à la Société vaudoise de protection des animaux (SPVA) par la police, le félin a dû être euthanasié.