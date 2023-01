Condamnée après avoir reçu 110'000 francs de crédit Covid

Canton de Lucerne : Condamnée pour avoir perçu 110’000 francs de crédits Covid en mentant

Le tribunal criminel de Lucerne a récemment condamné une femme de 37 ans à une peine de prison avec sursis de 16 mois. Elle a été reconnue coupable, entre autres, d’escroquerie, de faux dans les titres à plusieurs reprises et de blanchiment d’argent.

Depuis juin 2018, cette femme est l’unique associée d’une société commerciale spécialisée dans le second œuvre et l’aménagement intérieur. En mars 2020, elle a demandé en son nom un crédit Covid sans intérêt à une banque. En remplissant mal la convention de crédit, car elle savait qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’ordonnance Covid-19, elle a obtenu près de 110’000 francs. De plus, le tribunal déclare qu’elle n’a jamais utilisé cet argent pour les besoins de l’entreprise mais s’en est servie pour son profit personnel.