Condamnée pour avoir poignardé la maîtresse de son mari

Neuf mois de prison et des jours-amende, le tout avec sursis, une amende de 500 francs et 5000 francs à verser à sa victime: c’est la peine infligée à une femme de 27 ans pour une agression qui s’est produite fin 2020. Cette habitante du Valais central a attaqué la femme qui entretenait une relation avec son mari, raconte «Le Nouvelliste».

Après des insultes par Whatsapp, elle s’est rendue chez la victime avec un couteau et, après une dispute, lui a donné quatre coups dans le ventre avant de rentrer chez elle, laver le couteau et fumer un joint. Elle a ensuite été arrêtée par la police. Le quotidien valaisan indique que la peine a tenu compte du fait que les blessures de la victime sont restées légères et qu’à aucun moment sa vie n’a été mise en danger.