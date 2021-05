Valais - Condamnée pour avoir puisé dans le compte d’une PPE

L’administratrice peu scrupuleuse a été condamnée à deux reprises par la justice, en un an.

D’avril 2017 à novembre 2018, une administratrice n’a pas tenu la comptabilité de la PPE vaudoise dont elle était censée s’occuper contre une rémunération annuelle de 5000 francs. Pire, la Valaisanne a prélevé plus de 8000 francs à ses fins personnelles et n’a pas payé des factures pour près de 7000 francs. Pour ces actes, elle a été reconnue coupable d’abus de confiance, de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Elle a été condamnée à 100 jours-amende à 30 francs avec sursis durant 2 ans.