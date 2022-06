États-Unis : Condamnée pour diffamation, Amber Heard n’aurait pas les moyens de payer

Selon son avocate, l’actrice, reconnue coupable mercredi d’avoir diffamé son ex-mari Johnny Depp, ne pourrait «absolument pas» verser les 10 millions de dommages-intérêts requis.

Au terme de quelque 13 heures de délibérations dans un tribunal près de Washington, les sept jurés ont donné raison à Johnny Depp sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 10 millions de dollars de dommages-intérêts et 5 millions de dollars de dommages-intérêts majorés. En clair, ces cinq hommes et deux femmes ont estimé unanimement qu’Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu’elle avait agi «avec une intention malveillante», même si elle ne nommait pas son ex-époux dans ce texte.