NEUCHÂTEL - Condamnée pour plus de huit cents malversations

Alors comptable dans une entreprise de fabrication de matériel dentaire des Montagnes neuchâteloises, une quinquagénaire a détourné près de 6,5 millions de francs entre 2007 et 2016. Le Tribunal cantonal a confirmé, jeudi, sa condamnation à une peine de cinq ans et trois mois de prison ferme.

La Cour pénale a confirmé la peine prononcée en première instance, le 8 septembre 2020, par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Elle a été condamnée pour plusieurs chefs d’accusation soit: utilisations frauduleuses d’un ordinateur commises par métier et faux dans les certificats, comme l’indique ArcInfo dans son édition de vendredi.

Dénoncée par une collègue

L’accusée avait découvert un modus operandi lui permettant d’effectuer des virements sur ses comptes bancaires sans qu’on s’en aperçoive. Elle a effectué ladite opération frauduleuse à pas moins de 862 reprises. La comptable a démarré ses actes malhonnêtes moins d’un an après avoir été engagée. L’arnaque a été découverte par hasard par une collègue.

Selon le Ministère public, cette mère de trois enfants a mené un train de vie fastueux. On a notamment retrouvé chez elle quelque 300 paires de chaussures, des centaines de sacs et d’autres objets de luxe. À ce jour, environ 120’000 francs ont été récupérés et 2,5 millions de francs se baladent dans la nature.