Saint-Pierre-de-Clages (VS) – Condamnée pour un accident frontal qui avait fait deux blessés graves

Un soir de novembre 2019 , alors que la nuit était déjà tombée sur Chamoson (VS) e t qu’il pleuvait, une habitante du Valais central a pris la route e n étant so u s l’emprise de l’alcool, avec u n taux de 0,99 pour mille , et de stupéfiants. Non loin d u village d e Saint-Pierre - de - Clages, elle s’est engagée à contresens sur la route cantonale, qui était réduite ce jo u r-là à une seule voie de circulation à cause de travaux .