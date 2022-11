Deux mères condamnées pour avoir prêté une e-trottinette à leur ado

Convoquées au poste de police

«J’ai laissé ma fille conduire ma trottinette électrique et c’est avec surprise que j’ai découvert qu’il fallait un permis pour ces engins», raconte une quadragénaire domiciliée à Orbe (VD). Ce soir-là, en juillet 2022, mère et fille ont été convoquées au poste de police pour s’expliquer. Quelques mois plus tard, le couperet est tombé: l’ado de 14 ans et sa génitrice ont été sanctionnées, l’une pour avoir conduit sans le permis requis, l’autre pour avoir autorisé la jeune mineure à le faire. La mère a écopé de 10 jours-amende à 40 francs avec sursis et d’une amende de 300 francs. «Ça fait mal!» confie la Vaudoise.