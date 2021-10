Pays-Bas : Condamnés à 30 ans de prison pour le meurtre d’un avocat

Deux hommes avaient assassiné en 2019 un avocat qui défendait un témoin-clé contre le criminel le plus recherché des Pays-Bas.

Un tribunal néerlandais a condamné, lundi, deux hommes à 30 ans de prison pour le meurtre d’un avocat qui défendait un témoin-clé dans un procès contre le criminel le plus recherché des Pays-Bas, pour une importante affaire de drogue. Derk Wiersum, 44 ans et père de deux enfants, a été abattu en plein jour en septembre 2019, dans une rue d’Amsterdam, un crime qui avait choqué le pays, certains s’alarmant que les Pays-Bas ne deviennent un «narco-Etat».

Les deux hommes, identifiés par les médias locaux sous les noms de Moreno B., 33 ans et Giermo B., 37 ans, ont été reconnus coupables du meurtre, commandité selon le tribunal d’Amsterdam. «Uniquement pour l’argent, ils ont pris la vie de M. Wiersum et infligé des souffrances immenses et irréparables à sa femme, ses enfants, ses parents et proches», a-t-il déclaré, dans un communiqué.