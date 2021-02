Genève : Condamnés à payer 330 francs pour un masque oublié

Deux Genevois ont reçu une ordonnance pénale pour ne pas s’être couvert le visage à Plainpalais en décembre.

Deux Genevois ont reçu une ordonnance pénale les condamnant à payer 330 francs pour non-port du masque, rapporte la «Tribune de Genève». La sanction elle-même atteint 250 francs et l’émolument 80 francs. Les deux contrevenants ont été verbalisés par la police municipale en décembre, au rond-point de Plainpalais. Ils déclarent ne pas avoir vu le panneau indiquant l’obligation de se couvrir le visage, et jugent la punition excessive. L’un d’eux, une femme, contestera la prune en justice, a déclaré son avocat, Me Daniel Meyer. La punition les choque d’autant plus que dorénavant, la pratique a changé: afin de l’uniformiser, le Conseil fédéral a décidé que dès le mois de février, un tel manquement vaut à son auteur une amende d’ordre de 100 francs. (jef)