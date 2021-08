Genève - Condamnés après avoir menti sur leur âge à l’aide sociale

Les expertises avancent des probabilités, pas des certitudes (image d’illustration). Getty Images/iStockphoto

«Il faisait froid, j'étais en galère, mort de faim. Je n'avais pas le choix.» C'est ainsi que H.C. a expliqué jeudi les mensonges sur son âge afin de bénéficier du gîte et de la nourriture assurés aux mineurs non-accompagnés (MNA) séjournant dans le Canton de Genève. C'est un camarade d'infortune, croisé à une distribution de nourriture, qui lui aurait suggéré de cacher son statut de majeur pour pouvoir être pris en charge.

Plusieurs dizaines de milliers de francs

Le jeune homme, d’origine algérienne, arrêté à plusieurs reprises après des contrôles d'identité, aurait notamment été trahi par une déclaration sur sa date de naissance à la police française lors d'un séjour à Paris, puis par des expertises médicales qui ont conclu à un âge supérieur à 18 ans. Devant le Tribunal de police, H.C. devait notamment répondre d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (lire encadré) et de séjour illégal. Quelques heures auparavant, sur ce même banc des accusés, comparaissait son compatriote H.M. Les autorités leurs reprochent d’avoir bénéficié de prestations à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs au total.

Vie d’errance et de précarité

«Ce type de procès concernant de jeunes migrants à qui l’on reproche l’obtention illicite de prestations est relativement récent. Il semble que ces procédures soient appelées à se multiplier», a souligné Me Théo Badan, conseil de H.C. «Le Service de protection des mineurs, confronté, comme d'autres services de l'Etat, au phénomène des "faux mineurs", dénonce régulièrement au Ministère public des cas de personnes ayant perçu des prestations d'aide sociale en se prétendant faussement mineures», a informé le Parquet. Les deux audiences de jeudi sont vraisemblablement le reflet d’une augmentation importante du nombre de jeunes migrants en 2018-2019 à Genève. Elles illustrent une vie d’errance et de précarité à travers l’Europe, espérant peut-être, comme H.C. «trouver un travail pour vivre normalement, mais je n'ai pas trouvé». Le deuxième prévenu dira «J’ai quitté l’Algérie pour changer de vie et changer la vie de ma mère.»

Italie, France, Belgique, Suisse. Les deux prévenus ont résumé leur parcours à travers le continent. Des séjours confirmés par les signalements des différentes police européennes, qui ont gardé les traces de leurs passages, notamment lors de contrôles d’identité. Les audiences de jeudi ont surtout démontré la difficulté d’identifier ces jeunes gens et de déterminer avec certitude leur âge.

Age inconnu

Ainsi, H.M. a affirmé au Service de protection des mineurs (SPMI) être né le 3 octobre 2003. «J’ai donné cette date pour avoir droit à de l’aide, j’avais froid. Je voulais ajouter quelques mois.» Dans l’acte d’accusation, le Ministère public a retenu le 10 mars de la même année, sur la base d’une information des autorités françaises. Enfin, lors de l’audience, le jeune homme a affirmé être venu au monde le 18 juin 2003. Comme il a touché des prestations jusqu’au 26 mai 2021, cette dernière déclaration le mettrait à l’abri de la poursuite. Me Nassima Lagrouni, son avocate a relevé que l’expertise basée sur l’ossature et la dentition avait jugé plausible la date avancée par le jeune homme. «Le doute doit profiter à l’accusé», a-t-elle plaidé. En l’occurrence, il n’y a aucune certitude sur l’âge du prévenu.

Le juge ne l’a pas suivie, puisque H.M. a été reconnu coupable de s’être fait faussement passer pour mineur afin de toucher indûment des prestations sociales. en énonçant son verdict, le président a précisé que l’expertise avait fixé l’âge probable du prévenu à 19 ans, tout en admettant la possibilité qu’il ait été mineur. «Ces déclarations divergentes les rendent peu crédibles. Il y a un faisceau d’indices qui permettent d’affirmer qu’il était majeur» H.M. écopera de 180 jours-amende avec sursis et d’une expulsion du territoire à laquelle renonce la justice. Il est donc ressorti libre du tribunal.

Mentir pour survivre

H:C. a, quant à lui, bénéficié de prestations à hauteur de 57’000 fr. après avoir affirmé être né le 11 décembre 2004. Après l’expertise médico-légale qui a conclut à sa majorité, il a admis avoir menti et rectifié sa date de naissance au 18 mai 1999. Son défenseur, Me Théo Badan a plaidé «la légitime stupidité de mentir pour manger et avoir un toit». Il a estimé que son client avait agi en état de nécessité face à un danger imminent. «Il a détourné pour vivre, pas pour mener la vie de château». Il a conclut à l’acquittement de H.C. qui «cherchait un toit sur sa tête et du pain dans son assiette».

Lui non plus n’a pas été suivi par le Tribunal, qui a jugé que l’accusé aurait pu s’adresser à des associations prenant en charge des adultes afin de lui venir en aide. «Il existait des moyens légaux», a affirmé le président, le condamnant à sept mois de prison et 50 jours-amende à 10 fr. avec sursis. L’expulsion pour une durée de cinq ans a également été prononcée, mais ne pourra être appliquée. Le condamné est ressorti libre.

Plusieurs infractions Département de tutelle du Service de protection des mineurs, le Département de l’instruction publique a précisé que «les services concernés sont tenus de dénoncer les personnes ayant obtenu des prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de manière illicite». Il ajoute que, «concernant les jeunes se déclarant mineurs non accompagnés auprès des autorités, les procédures de vérification de l'identité et de l'âge des jeunes en question ont été renforcées depuis l'automne 2020. La détermination de la minorité ou la majorité du jeune est généralement fixée à l'issue d'une enquête de police ou de la procédure d'examen de la situation de séjour». Si fraude à des prestations est constatée, alors une dénonciation est faite. Outre l’obtention illicite d’aide sociale, les jeunes hommes ont également été condamnés pour d’autres infractions. Dépourvus de titres de séjour, ils ont été reconnus coupables d’entrée et de séjour illégal en Suisse. H.C. a également été condamné pour des larcins, comme celui d’un téléphone portable ou d’un vol dans une voiture. Quant à H.M., il a été condamné pour empêchement d’un acte officiels, discriminations et injures pour avoir résisté à la fouille d’entrée à Champ-Dollon et avoir insulté les gardiens.