Neuchâtel : Condamnés avec sursis pour une bagarre qui avait dégénéré

Deux jeunes neuchâtelois ont été condamnés à des peines de prison, avec un sursis de deux ans, suite à une grave altercation devant une boîte de nuit en automne 2018.

Deux Neuchâtelois s’étaient retrouvés devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour avoir a frappé un client, devant une boîte de nuit il y a trois ans. Le j u gement a été rendu juste avant Noël. L’auteur d’un violent coup de poing à la mâchoire a été condamné à six mois de prison avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles graves par négligence.