France : Condamnés pour agression raciste après un reportage d’Al Jazeera

Trois membres de Génération Identitaire avaient été filmés en caméra cachée en train d’agresser une ado, lors d’un documentaire sur les liens entre le Rassemblement national et le mouvement fasciste.

Hans Lucas via AFP

Rémi F., 32 ans, le plus lourdement condamné, a également été reconnu coupable de «provocation à un acte de violence terroriste». Il avait été filmé évoquant une attaque à la voiture-bélier sur une «mosquée» ou contre le marché du quartier populaire de Wazemmes.

Les trois prévenus, qui se connaissent, avaient comparu le 17 novembre devant le tribunal judiciaire de Lille, suite à la diffusion d’un documentaire de la chaîne qatarie Al-Jazeera intitulé «Generation hate», filmé en caméra cachée par un journaliste infiltré dans la mouvance d’ultradroite Génération identitaire (GI) et le bar privé La Citadelle, son siège.

Agression contre une ado de 14 ans

Etienne V., 26 ans, a écopé de cinq mois de prison avec sursis probatoire, également reconnu coupable de «provocation publique à la haine ou la violence», pour avoir notamment effectué un salut nazi et trinqué au IIIe Reich.

Le dernier membre du trio, Guillaume D., au passé militaire et ex-membre de GI, était videur dans un bar voisin et avait utilisé sa «gazeuse» sur l’adolescente. «J’étais complètement ivre. J’ai voulu me faire mousser», avait expliqué Rémi F. à l’audience, soutenant ne pas se retrouver dans les idées de lutte contre le «grand remplacement» promues par GI, mais avoir développé un «début de haine» après une agression par «trois Nord-Africains».