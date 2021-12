Darknet : Condamnés pour avoir exploité une plateforme dans un bunker de l’Otan

Une plateforme illégale servait au trafic de drogue ou d’images pédopornographiques en Allemagne. Parmi ses exploitants, sept personnes écopent de prison ferme.

Six autres personnes ont été condamnées à des peines allant de deux ans et quatre mois à quatre ans et trois mois de prison. Le huitième a été condamné à un an avec sursis. On leur reproche d’avoir exploité une plateforme qui a hébergé de grandes places du marché du darknet, comme Wall Street Market et Fraudsters, désormais fermées.