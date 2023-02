La Chaux-de-Fonds (NE) : Condamnés pour avoir fait chanter un leader musulman à la sextape

Deux hommes ont été reconnus coupables d’extorsion, chantage et violation du domaine privé par la cour neuchâteloise. Ils avaient piégé le responsable d’un centre islamique en filmant ses ébats.

En automne 2020, deux maîtres chanteurs avaient piégé une figure connue du monde musulman neuchâtelois. Avec l’aide d’une complice qui avait séduit la victime, ils avaient filmé ses ébats et menacé de diffuser la vidéo à ses proches et dans les cercles islamiques, si l’homme ne leur versait pas de l’argent. Après une longue procédure, la justice neuchâteloise les a reconnus coupables d’extorsion, de chantage et de violation du domaine privé. La jeune femme n’a, elle, jamais été retrouvée.