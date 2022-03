Boudry (NE) : Condamnés pour avoir puisé sans vergogne dans les comptes d’une amie

Accusés d’avoir abusé de la confiance d’une Neuchâteloise devenue aveugle, un homme et son épouse ont écopé de 30 mois de prison, dont 6 ferme.

Un couple d’origine portugaise habitant Neuchâtel a comparu lundi devant le Tribunal criminel de Boudry (NE) pour avoir puisé, dix ans durant, dans les comptes d’une amie aveugle. Alors dans une mauvaise passe, la victime avait confié ses cartes bancaires aux époux pour qu’ils gèrent ses affaires. En tout, la victime a été délestée de plus de 500’000 francs, relate RTN . Jeudi, la Cour a rendu son verdict et condamné mari et femme à 30 mois de prison, dont 6 mois ferme. Ils sont frappés d’une expulsion du territoire suisse de 5 ans.

Le Tribunal les a reconnus coupables d’abus de confiance. L’avocat de la plaignante et le Ministère public avaient plaidé l’escroquerie par métier et requis une peine allant de 3 ans et demi à 5 ans de prison ferme. Mais les juges n’ont pas suivi, la victime ayant d’elle-même donné à ses amis l’accès à ses comptes bancaires. En revanche, l’escroquerie par métier a été retenue pour le préjudice de plus de 200’000 francs subi par les services sociaux de la Ville de Neuchâtel, à qui les époux se sont bien gardés d’annoncer les sommes qu’ils prélevaient sur les comptes de leur amie, touchant ainsi pendant des années des aides indues. Les avocats de la défense ont déjà annoncé leur intention de faire appel de ce jugement.