Haute-Savoie (F) : Condamnés pour avoir séquestré et tabassé un mineur

Huit hommes et une femme ont comparu devant le tribunal de Bonneville, jeudi, pour avoir enlevé, molesté et dépouillé un ado, en février dernier, sur fond de trafic de stupéfiants.

Les faits se sont produits en février dernier, entre Chamonix et Saint-Pierre-en-Faucigny, non loin de Genève. (Image prétexte)

Un jeune Parisien dont la visite à Chamonix (F) avait tourné au cauchemar vient d’obtenir justice. Enlevé en plein centre-ville en février dernier, le mineur avait ensuite été séquestré, puis passé à tabac, avant d’être relâché une heure plus tard, près de Saint-Pierre-en-Faucigny, non loin de Genève. Ses agresseurs, huit hommes et une femme, qui l’ont dépouillé de son téléphone et de sa veste au passage, comparaissaient jeudi, relate le «Dauphiné libéré». Le soir des faits, les neuf Haut-Savoyards s’étaient rendus à Chamonix en voiture pour régler un différend lié à une transaction de stupéfiants avec la victime. Ils ont pu être interpellés trois mois plus tard grâce au système de vidéosurveillance de la ville.