Valais - Condamnés pour avoir sprayé des affiches électorales

Les élections communales 2016 à Savièse (VS) avaient été marquées par « une nuit du tag» , le 12 novembre de cette année-là, soit la veille du premier tour de l’élection à la présidence. Deux jeunes de 20 ans de la commune avaient sprayé plusieurs dizaines d’ affiches électorales du mouvement de l ’ Entente . Un acte délictueux doublé d e petits textes offensant s, de dessins obscènes et même la représentation d’une croix gammée.

Deux et quatre mois avec sursis

Le chauffeur a été r e c onnu c oupable de dommages à la propriété, injure, violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures visant à déterminer l ’ incapacité de conduite . Il avait en effet refusé de se soumettre à un test d ’ alcool émie . Sa peine se monte à 120 jours-amende à 30 fr a ncs a vec sursis durant 2 ans et à 700 francs d ’ amende. Son camarade a quant à lui été reconnu coupable de dommages à la propriété, et d’injure . Le jeune homme a été condamné à 60 jours-amende à 30 francs durant 2 ans avec sursis et à 200 francs d ’ amende .