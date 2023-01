Leur viande "Suisse Garantie" était importée, ils sont condamnés

Thurgovie : Condamnés pour avoir vendu de la viande importée «Suisse Garantie»

Entre 2018 et 2019, un boucher thurgovien et son fils ont vendu de la viande importée sous le label «Suisse Garantie». Ils ont été condamnés en décembre.

Le boucher ne voyait pas le problème. (image d’illustration). 20min/Ela Çelik

Entre 2018 et 2019, un boucher thurgovien de 58 ans et son fils de 30 ans ont importé 116 tonnes de viandes d’Autriche, de France, d’Uruguay et des Pays-Bas. Problème: ils ont ensuite vendu ces différentes viandes sous le label «Suisse Garantie». En décembre dernier, Ils ont dû répondre de leurs actes devant le tribunal de district de Weinfelden (TG), rapporte le «Blick», citant le «Thurgauer Zeitung».

Le père ne semblait pas saisir ce qui posait problème: non seulement ses clients ne se soucient pas de la provenance de la viande mais il assure aussi que la viande étrangère était de grande qualité et coûtait même plus chère à cause de l’importation. Grâce à cette viande, sa boucherie a d’ailleurs réalisé un bénéfice de près de 246’000 francs. Son fils, qui est le directeur adjoint, semble n’avoir été au courant de rien.

S’il ne s’agit pas d’escroquerie, le tribunal de district a jugé les deux accusés coupables d’usage professionnel d’une marque de garantie et d’une marque collective, en violation du règlement. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis et d’une amende avec un délai d’épreuve de deux ans. Chacun a, en plus, reçu une amende de 2000 francs et ils doivent verser à Agro-Marketing Suisse une indemnité de 2403 francs. À noter que le jugement n’est pas encore définitif, les deux parties ayant fait appel, conclut le journal alémanique.