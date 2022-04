Canton de Saint-Gall : Condamnés pour avoir volé plus de 143’000 francs de bijoux

Lors d’un contrôle au poste-frontière d’Au (SG) en 2020, des paquets de bijoux volés avaient été trouvés dans une voiture. Deux hommes ont été condamnés par ordonnance pénale pour recel.

Par ordonnance pénale, le Ministère public saint-gallois a condamné deux hommes, originaires de Pologne, à des peines de prison avec sursis de six mois pour recel. Le délai d’épreuve est de deux ans. Début septembre 2020, les deux individus venant d’Autriche étaient entrés en Suisse par le poste-frontière d’Au (SG).

À la suite d’un contrôle, les douaniers avaient alors découvert quatre paquets de bijoux cachés derrière le tableau de bord. Parmi eux se trouvaient notamment une montre-bracelet dame en or 18 carats, une broche en or, une bague ornée de pierres précieuses, une montre Omega et de nombreuses autres pièces. La valeur totale des bijoux trouvés est estimée à 143’230 fr. 30.