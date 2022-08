États-Unis : Condamnés pour avoir voulu enlever la gouverneure du Michigan

Un jury a délibéré pendant huit heures avant de déclarer les deux prévenus coupables d’association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement et d’utiliser une arme de destruction massive – une bombe, selon les journaux locaux «The Detroit News» et «Detroit Free Press». Les deux hommes, qui risquent une peine de prison à vie, faisaient partie d’un groupe de militants d’extrême droite arrêtés en octobre 2020. Deux autres suspects avaient été acquittés en avril. Et deux autres ont plaidé coupable, témoignant contre leurs complices.

La défense a accusé le FBI d’avoir piégé les prévenus

Selon l’acte d’accusation, ils reprochaient à la gouverneure d’être «un tyran» à cause des restrictions liées au Covid et envisageaient de l’enlever afin de la soumettre à un «procès». Ils auraient surveillé les abords de la maison de vacances de Gretchen Whitmer et pris des photos d’un pont qu’ils prévoyaient de faire exploser pour faire diversion pendant l’enlèvement. La défense a accusé les agents de la police fédérale d’avoir piégé les accusés en infiltrant leur groupe grâce à des informateurs et en mettant au point le projet de kidnapping.