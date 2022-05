France voisine : Condamnés pour la vente de consoles de jeux fantômes

Deux hommes ont arnaqué une trentaine de personnes sur un site de vente en ligne. Ils ont écopé de six mois de prison avec sursis.

Les acheteurs ont payé de 150 à 260 euros leur console de jeux, mais ils n’ont jamais pu l’utiliser, et pour cause: elle n’existait pas. Deux amis du Pays de Gex (Ain/F), âgés de 20 ans, ont escroqué une trentaine de personnes sur un site de vente en ligne. Les victimes y achetaient des produits qui n’étaient jamais livrés. Le montant total du préjudice s’élève à plus de 5000 euros. Le duo a été condamné à six mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende. Pour faire croire au sérieux de leur démarche, les compères envoyaient aux acheteurs qui se méfiaient les documents d’identité d’un surveillant de prison, relate «Le Progrès».