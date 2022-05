Grand Genève : Condamnés pour une énorme fraude aux légumes

Un père et son fils ont floué les douanes en mentant sur la provenance de leur production, ce qui leur premettait de ne pas payer de taxes.

Quelle est la différence entre des légumes français produits à Gaillard (F) en zone franche et des légumes cultivés plus loin de la frontière? Les taxes. Les premiers en sont exemptés en vertu d’un accord datant de 1815, pas les seconds. Ce privilège, un père et son fils, tous deux maraîchers, en ont abusé durant plusieurs années avant de se faire pincer. Ils faisaient passer leur production, cultivée ailleurs, comme provenant de la zone franche, dans laquelle ils étaient bien propriétaires de parcelles, qui se sont révélées être en friche apès vérification.

L’astuce, découverte en 2016 lors d’un contrôle douanier, leur a permis d’économiser des sommes importantes et de se montrer particulièrement concurrentiels sur les marchés genevois. Plus d’un millier de fausses déclarations ont été mises à jour et un redressement de 7 millions d’euros a été opéré, rapporte «Le Dauphiné libéré». Les deux fraudeurs ont écopé d’une amende douanière de plus de 1,6 million d’euros. Des appartements et des dizaines de milliers d’euros ont également été saisis.