Le lisier qui s’était déversé dans la Glâne (FR), en juillet 2019, avait eu de graves conséquences sur l’écosystème: un demi-millier de poissons avaient péri à la suite de la pollution de la rivière. La fuite de purin provenait d’une porcherie d’Orsonnens, dont le patron vient d’être condamné à 20 jours-amende avec sursis, relate «La Liberté» . Deux de ses fils et un ouvrier ont aussi été condamnés et ont quant à eux écopé chacun de 10 jours-amende avec sursis.

De précédents incidents, quelques mois plus tôt, avaient poussé les autorités à ordonner des travaux sur les installations et les canalisations. Le responsable de l’entretien a lui aussi été condamné par le Ministère public fribourgeois, mais il a fait opposition et son cas sera donc jugé ultérieurement.